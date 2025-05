DALLA SALA STAMPA – Dini: “Da brividi l’urlo dello stadio. Crescendo di prestazioni, continuiamo a martellare”

Grande protagonista nella vittoria del Catania contro il Potenza, l’estremo difensore Andrea Dini parla così in sala stampa:

“C’è un grande lavoro dietro del preparatore dei portieri, a cui va gran parte del merito perchè grazie a lui ho scelto la parte giusta dove tuffarmi in occasione del rigore. In quel momento prevale l’istinto, poi arriva una botta di emozioni e capisci. L’urlo dello stadio mi ha fatto venire i brividi e queste sono le cose più belle che un portiere possa provare durante la sua carriera”.

“E’ stato un crescendo di prestazioni da quando sono arrivato io. Non tanto a livello tecnico ma di spirito di squadra, compattezza. Questa penso che sia la cosa più importante. La vittoria aiuta, ma ancora di più la prestazione. Queste prestazioni accrescono la tua sicurezza e danno ancora più consapevolezza di potertela giocare con chiunque. Potevamo fare tanti altri gol ma capitano queste serate così. Bisogna continuare a martellare col mister perchè è il lavoro che svolgi durante la settimana che ti porta a fare determinate prestazioni”.

“Recupero fisico e mentale sono importanti in questo momento. Ora però, scendendo in campo ogni tre giorni, le partite si giocano più che altro mentalmente, arrivando lucidi alla fine e nei momenti cruciali, avendo la situazione ben chiara in mano e facendo le scelte giuste. Le vittorie sono frutto dello spirito, delle prestazioni e del lavoro svolto dalla squadra giorno dopo giorno, anche chi in questo momento non gioca è importante, spinge, dà il proprio contributo”.

