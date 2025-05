DE GIORGIO (all. Potenza): “A Catania con tanta carica e voglia, crediamoci perchè sono convinto che possiamo proseguire il percorso”

Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza, carico in sala stampa dopo la vittoria nel derby lucano con l’AZ Picerno ed in vista della trasferta di Catania:

“Può essere un vantaggio il fatto di avere poco tempo a disposizione per preparare la partita di Catania e giocare contro una squadra che abbiamo affrontato una settimana fa. Tatticamente la partita è bella e pronta, ma dobbiamo analizzare anche la gara disputata dal Catania col Giugliano. E’ ovvio che sarà un’altra partita complessa contro una formazione forte, in salute, che affronteremo in uno stadio importante perchè troveremo ventimila persone. Questo ci fa onore, ci dà tanta carica e voglia di andarcela a giocare”.

“Se scotterà di più la palla per il Catania? Noi andiamo in Sicilia con tanta voglia di passare il turno, sapendo che sarà un match molto difficile. Ci arriviamo con la testa e l’entusiasmo giusto. E’ ritornata quella spensieratezza che ci aiuta. Dobbiamo fare la partita e crederci, perchè sono convinto che questa squadra può andare ancora avanti nel percorso. Ci siamo, ci siamo in tutti i sensi. Abbiamo tanta voglia di continuare a fare bene, recuperiamo anche un giocatore come Schimmenti la cui assenza si è fatta sentire”.

