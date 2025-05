EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Catania, mi auguro che si veda la luce in fondo al tunnel. Con Mascara e De Zerbi il feeling migliore”

L’ex bomber rossazzurro Gionatha Spinesi, da pisano DOC felice per la promozione del Pisa in Serie A, parla così del Catania ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Altra piazza che fa parte del mio DNA, del mio sangue proprio. Sono tifosissimo del Pisa, ma potrei ripetermi sul Catania con lo stesso trasporto. Mi auguro che possa sfilarsi dal vicolo in cui si è infilato, per vedere la luce dall’altra parte del tunnel, anche se è lontana, basta che si possa intanto vedere, per raggiungerla passo dopo passo. Raggiunta la Serie A dal Pisa, le mie forze mentali ora sono tutte rivolte verso Catania affinché possa tornare in B”.

“La coppia più bella in attacco? E’ una domanda forse da fare più agli altri, ero un po’ atipico, cercavo di spizzare ogni mezza palla che balzava in area di rigore, da qualunque lato potesse arrivare. Però sicuramente i ragazzi con i quali mi sono trovato calcisticamente bene e con più feeling sono stati Roberto De Zerbi e Beppe Mascara”.

