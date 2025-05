MICALE: “Col Potenza migliore prestazione in casa. Ora la forza del Catania è anche nei cambi. Di Tacchio insostituibile. Sul rinnovo di Inglese…”

Riportiamo alcune opinioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’ sul Catania che ha vinto il secondo turno dei playoff del girone e, domenica, se la vedrà con il Pescara al “Massimino”:

“Il Catania ha offerto un’ottima prestazione contro il Potenza, la migliore stagionale al ‘Massimino’ della squadra di Toscano che ha giocato davvero molto bene. Ha faticato a trovare la via del gol, cosa che succede spesso a questa squadra e poteva diventare un problema. Siccome il calcio viene scritto dai migliori scrittori in assoluto di gialli, ecco che è arrivato l’episodio del calcio di rigore respinto da Dini. Un’altra chiave importante di questo Catania è proprio la prestazione del portiere. Non solo sulla parata del rigore di Caturano e sulla seconda ribattuta, che poteva sembrare semplice ma non lo era, mi riferisco alla parata effettuata nel primo tempo, anche quella poteva cambiare il volto della partita”.

“Nella battaglia dei playoff non si è fatto completamente nulla perchè già dalla prossima gara si ricomincia daccapo ed il meccanismo cambia con incontri di andata e ritorno. La forza del Catania adesso consiste non soltanto negli undici che scendono in campo nel primo tempo, ma spesso cambia la dinamica della gara attraverso le sostituzioni, cosa che prima non poteva fare il Catania per vari motivi”.

“A me sembra insostituibile Di Tacchio per la consistenza che riesce a dare al centrocampo. Forse può garantirla, in alternativa, il solo Sturaro che però ha il vizietto del cartellino. Un centrocampista con le stesse caratteristiche di Di Tacchio non mi sembra che il Catania ce l’abbia.

“Ogni partita ha una sua storia, nei playoff possono cambiare tantissime cose da gara in gara. Adesso si affronta il Pescara, che comunque fa giocare. Non è una squadra che si chiude, attacca molto bene ma concede. Baldini, poi, ha un’attitudine nel saper gestire la squadra in un momento particolare. Vediamo come si mette la partita e come ci arriva il Catania, che ha giocato una gara in più rispetto al Pescara e viene da due incontri a distanza di pochi giorni”.

“Se Inglese meriterebbe il rinnovo del contratto? Come si fa a non rinnovare il contratto ad un attaccante come si deve che il Catania ha finalmente trovato? E’ chiaro che tutto può cambiare anche in funzione del campionato che giocherà il Catania l’anno prossimo. Può darsi che, in caso di permanenza del club in C, Inglese abbia tante proposte provenienti dalla B e possa essere ingolosito dall’idea di giocare in una categoria superiore, ma io sono convinto che si sta trovando talmente bene a Catania che, chissà, potrebbe anche chiudere un occhio da questo punto di vista“.

