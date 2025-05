PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Vinta partita di sudore, errori e gol. Testa bassa e pedalare”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la vittoriosa prestazione del Catania contro il Giugliano:

“Finalmente si rompe il tabù delle vittorie interne che durava da troppo tempo. Una partita di sudore, errori e gol. Una squadra che quando amministra gioco è risultato lentamente cede qualcosa di troppo all’avversario, ma per fortuna riesce a riprendersi. Lavorare tanto sugli errori commessi, alcuni clamorosi da correggere immediatamente, sia sottoporta che del portiere, ma la partita ha mostrato per fortuna più note positive che altro. Testa bassa e pedalare, mercoledì è vicino e l’avversario non farà sconti. Avanti Catania!”.

