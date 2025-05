PLAYOFF: risultati e partite prossimo turno. Il Catania se la vedrà con il Potenza

Via al primo turno dei playoff della fase del girone. Avanzano alla fase successiva, con incontri ancora in gara unica e le formazioni di casa con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione (no tempi supplementari e rigori), le seguenti squadre: Renate, Giana Erminio, Atalanta U23, Arezzo, Vis Pesaro, Pianese, Catania, Juventus Next Gen e Potenza. Il Catania sfiderà tra pochi giorni, sempre allo stadio “Angelo Massimino”, il Potenza. Di seguito risultati e marcatori del primo turno con gli accoppiamenti del secondo turno, in programma mercoledì 7 Maggio:

RISULTATI PRIMO TURNO PLAYOFF – FASE DEL GIRONE

GIRONE A

Renate 1-0 Arzignano

68′ Tirelli

Giana Erminio 0-0 Virtus Verona

Trento 1-2 Atalanta U23

29′ Vlahovic (A), 31′ Panada (A), 39′ Petrovic (T)

GIRONE B

Arezzo 3-1 Gubbio

11′ Corsinelli (G), 29′ Ravasio (A), 63′ Ravasio (A), 80′ Pattarello (A)

Vis Pesaro 1-1 Pontedera

44′ Corona (P), 90’+4′ Cannavò (V)

Pineto 0-1 Pianese

61′ Marchesi

GIRONE C

Catania 3-2 Giugliano

9′ Inglese (C), 45′ De Rosa (G), 49′ Ierardi (C), 60′ Inglese (C), 76′ Nepi (G)

Benevento 1-5 Juventus Next Gen

14′ Pietrelli (J), 30′ Cudrig (J), 45’+2 Guerra (J), 45’+3 Perlingieri (B), 57′ Guerra (J), 73′ Cudrig (J)

Potenza 2-0 AZ Picerno

51′ Petrungaro, 72′ Riggio

LE GARE DEL SECONDO TURNO PLAYOFF – FASE DEL GIRONE (mercoledì 7 Maggio)

GIRONE A

AlbinoLeffe-Atalanta U23

Renate-Giana Erminio

GIRONE B

Pescara-Pianese

Arezzo-Vis Pesaro

GIRONE C

Crotone-Juventus Next Gen

Catania-Potenza

