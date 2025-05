ROSSAZZURRI IN GIRO: Cicerelli capocannoniere del girone B di Serie C

Stagione regolare conclusa al secondo posto. L’esterno offensivo Emmanuele Cicerelli, che il Catania ha ceduto in prestito alla Ternana, ha fornito un contribuito molto importante alla causa rossoverde, avendo terminato il girone B di Serie C con un bottino personale di 19 gol (4 dei quali su calcio di rigore) che gli fa valere il titolo di capocannoniere del torneo e 8 assist.

Stagione probabilmente irripetibile per il calciatore classe 1994 di San Giovanni Rotondo. Adesso Cicerelli proverà a dare il massimo affinchè porti in Serie B la Ternana attraverso i playoff. Non dovesse riuscire nell’intento, al termine degli spareggi il giocatore farebbe ritorno a Catania poichè il riscatto automatico del cartellino ad opera degli umbri è previsto da contratto solo in caso di promozione della Ternana in B.

