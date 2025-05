SERIE C – Baldini (all. Pescara) non ha dubbi: “Vinceremo i playoff”

Sarà il Pescara ad aggiudicarsi l’edizione 2024/25 dei playoff? L’allenatore biancazzurro Silvio Baldini – ex Catania – ne è sicuro, dopo che la sua squadra ha concluso il girone B di Serie C in quarta posizione. Queste le sue parole a riguardo, secondo quanto riportato dai colleghi de Il Centro: “Io sono convinto che vinceremo i playoff. Non è arroganza, è quello che penso. Poi se dovessimo trovare qualcuno più forte ne prenderemo atto. Noi siamo stati tanto tempo in testa alla classifica e quindi so quello che dico. La squadra è prontissima. Siamo cresciuti molto, tutti i ragazzi stanno bene”.

