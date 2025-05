VERSO CATANIA-GIUGLIANO: conosciamo meglio la squadra di Bertotto

Oltre 400 presenze da calciatore tra i professionisti, in larghissima parte in Serie A. Valerio Bertotto dal 2012 ha intrapreso la carriera di allenatore guidando l’Under 20 azzurra Lega Pro, per poi proseguire sulle panchine di Pistoiese, Messina, Bassano Virtus, Viterbese e Ascoli prima di approdare a Giugliano, dove ha preso il posto dell’esonerato Raffaele Di Napoli all’inizio della scorsa stagione. Il cambio di passo è stato notevole, portando i tigrotti in zona playoff, piazzamento ottenuto anche quest’anno.

Il tecnico torinese va avanti sulla base del 4-3-3, trasferendo ai propri calciatori l’idea di sviluppare una buona organizzazione di gioco creando una certa alchimia tra giocatori esperti e tanti giovani in rampa di lancio. Caldore è il leader del reparto arretrato, esperto, abile anche ad impostare da dietro. Il terzino destro Valdesi è uno dei profili giovani di maggior pregio per doti fisiche, tecniche, ma soprattutto tattiche. Sulla corsia di sinistra si registrano le doti di spinta di Oyewale.

In generale è una squadra che spinge tanto sulle fasce, il Giugliano, abbastanza propositiva ma che concede più di qualcosa dietro. A centrocampo si registra un misto di quantità e qualità, un buon assortimento. Il giovane Vallarelli (2005) possiede struttura fisica e tecnica, essendo anche abile negli inserimenti senza palla. Peluso, altro 2005, è un centrocampista di personalità e “garra” ma domenica salterà il match col Catania per squalifica. Si registra, inoltre, l’intelligenza tattica del giovanissimo Genovese ma soprattutto spiccano l’esperienza di capitan De Rosa – giocatore che “vede” la porta e funzionale anche in chiave assist – e la figura di Celeghin, mix di tecnica, fisicità e duttilità. Interessante il profilo di Demirovic, scuola Inter dotato di una buona visione di gioco e qualità di base.

Sulla linea d’attacco forza fisica e facilità di saltare l’uomo fanno parte del repertorio della punta 25enne Moussadja Njambe, tra i più pericolosi in organico. Massima attenzione bisognerà prestare anche all’attaccante ex Messina Ibourahima Balde, esterno veloce e potente di 26 anni. Il classe 2000 Alessio Nepi è un attaccante generoso e moderno. Da non sottovalutare affatto la velocità, tecnica di base e capacità di andare al tiro del neo acquisto Del Sole, migliore finalizzatore della manovra gialloblu con 8 reti siglate. Il 21enne esterno offensivo Giuseppe D’Agostino, cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha nello scatto e nel dribbling le armi migliori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***