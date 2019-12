CATANIA (Sondaggio): continuità gestionale, cambio di proprietà o fallimento. Quale futuro?

Il 2020, inevitabilmente, sarà un anno molto importante per il futuro del Calcio Catania. Attesi cambiamenti, si spera in meglio, ma al momento la situazione d’incertezza rimane. Quale scenario si presenterà per i colori rossazzurri? L’attuale proprietà riuscirà, in qualche modo, a garantire la continuità gestionale oppure si concretizzerà il passaggio di consegne salvando la matricola 11700 o, ancora, assumerà contorni di realtà il tanto temuto spettro del fallimento? Per capire se prevalga il pessimismo, la rassegnazione, la speranza o l’ottimismo proviamo a chiedere un parere ai tifosi etnei, che sempre più numerosi partecipano ai nostri sondaggi contribuendo a fornire preziose opinioni su un bene comune, quello del Catania. Esprimi la tua preferenza scegliendo tra le seguenti opzioni disponibili:

Quale futuro per il Catania? Purtroppo il Catania fallirà Si andrà avanti con Pulvirenti, ma non so per quanto tempo ancora Pulvirenti resta e saprà rilanciare le ambizioni del Catania Prima della fine del campionato ci sarà il passaggio di consegne Già a gennaio mi aspetto cambiamenti significativi in seno alla proprietà A fine campionato il club passerà di mano Created with

