CALABRO (all. Viterbese): “Catania con la mentalità giusta, ci ha messo in difficoltà. Questo avvalora la nostra vittoria”

L’allenatore della Viterbese Antonio Calabro si gode il successo ottenuto contro il Catania allo stadio “Rocchi”, commentandolo in questi termini:

“I ragazzi sono stati bravi a interpretare bene le varie fasi del match. Siamo partiti bene, con la spinta giusta nei primi 15′. Nel secondo quarto d’ora del primo tempo abbiamo perso un pò le misure, arrivavamo dopo sul pallone ed eravamo un pò distratti. Poi abbiamo concluso bene l’ultima parte della prima frazione e della ripresa, i subentrati hanno dato un contributo importante, continuando la pressione sui difensori avversari siamo riusciti a spuntarla. Complimenti ai ragazzi, sono stati eccezionali”

“Non prendiamo gol ma con Bari, Picerno, Paganese e oggi col Catania abbiamo dimostrato di creare anche i presupposti per fare male agli avversari. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare così. La squadra ha fatto cose positivissime ma deve migliorare sulle sfaccettature negative che ci sono state anche oggi. Facciamo ancora tanti errori ma la squadra corre, ha voglia, determinazione. Oggi ho visto un Catania più forte rispetto agli altri anni, venuto qui con la mentalità giusta e ci ha messo in difficoltà. Il Catania ha fatto la partita che mi aspettavo facesse, prestazione operaia con giocatori tecnici. Questo avvalora la nostra vittoria”.

“Loro non schieravano attaccanti di ruolo ma c’è da dire che non davano punti di riferimento perchè spaziavano lateralmente o tra le linee con Barisic e Sarno. Il Catania aveva superiorità numerica a centrocampo, anche andando avanti non riuscivamo a prendere palla e, quindi, dovevamo giocoforza abbassarci per non concedere spazi pericolosissimi a giocatori importanti. Stiamo giocando da squadra, questi ragazzi al di là delle difficoltà e delle assenze stanno dando veramente l’anima. Ad un certo punto potevamo accontentarci del pari perchè il Catania stava spingendo, invece abbiamo voluto provare a vincere e siamo stati premiati”.

