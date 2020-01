CALCIO CATANESE – Acireale, brilla Arena (proprietà Catania). L’agente: “Merita carriera di altissimo profilo”

I colleghi di tuttoseried.com elogiano il campionato di Serie D fin qui disputato dal talentuoso trequartista Alessandro Arena, classe 2000 attualmente in forza all’Acireale ma di proprietà del Catania, che segue con interesse l’evolversi dei suoi progressi. “Un elemento dalla spiccata duttilità, in grado di adattarsi a tutti i ruoli del fronte offensivo – si legge – e bravo a ricoprire il ruolo da mezzala di centrocampo, garantendo qualità e quantità nella doppia fase”. Sottolineando come Arena sia “un ragazzo generoso, umile, disposto al sacrificio, abile con entrambi i piedi e che sta maturando, partita dopo partita” malizia e cattiveria agonistica, caratteristiche “che in un campionato come quello a cui sta prendendo parte nella stagione in corso, non potrà far altro che acquisire rapidamente e in gran quantità”.

Raggiunto telefonicamente dalla stessa redazione, l’agente Daniele Sorintano si è espresso in questi termini sul giovane assistito: “Sono contentissimo del percorso che sta facendo Alessandro. Spero si migliori sempre di più, partita dopo partita, ma sono certo che con mister Pagana e in un club importante ed ambizioso come l’Acireale, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. In primis Alessandro, che merita umanamente e calcisticamente, di concretizzare una carriera di altissimo profilo”.

