CATANIA: l’infermeria non si svuota, Curiale spettatore a Lentini

Oltre allo squalificato Tommaso Silvestri, si registrano cinque defezioni in casa rossazzurra. L’infermeria non si svuota e comprende ancora Davis Curiale, Jacopo Dall’Oglio, Mario Noce, Lorenzo Saporetti e Nana Welbeck. Curiale, peraltro, ha seguito da semplice spettatore il posticipo Sicula Leonzio-Catanzaro. Un modo anche per riabbracciare gli ex compagni di squadra Emanuele Catania e Rosario Bucolo. Dall’Oglio e Saporetti sono, invece, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia ma il primo sta per lasciare Catania, destinazione Livorno. Welbeck, invece, attende novità per quanto concerne la firma della certificazione dell’idoneità agonistica.

