PINTO – REGGINA: le ultime sull’interesse amaranto

Vi avevamo parlato dell’interessamento della Reggina per Giovanni Pinto. Il club amaranto cerca un nuovo elemento sulla corsia di sinistra e valuta più di un nome sul mercato. Daniele Liotti (Pisa) è la priorità, ma la principale alternativa è costituita proprio da Pinto. Previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il terzino sembrava in procinto di rimanere ma la situazione è cambiata con la riapertura ufficiale del calciomercato e Pinto può lasciare Catania in presenza di offerte. La Reggina c’è, filtra cauto ottimismo in casa amaranto.

