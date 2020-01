MERCATO: oggi potrebbe essere il giorno delle ufficialità di Lodi e Curcio

Oggi, mercoledì 8 gennaio, il Catania dovrebbe ufficializzare altre operazioni di calciomercato. E’ fatta per il passaggio di Francesco Lodi alla Triestina, pertanto si attende solo la comunicazione ufficiale del trasferimento del centrocampista a titolo definitivo. Un’operazione di mercato di rilevante entità poichè consentirà al Catania di risparmiare fortemente sul monte ingaggi. In entrata, invece, dovrebbe essere la volta buona per formalizzare l’accordo con il Vicenza per il trequartista Alessio Curcio, che firmerà fino a giugno 2021 e sarebbe immediatamente disponibile per la trasferta di Francavilla Fontana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***