MERCATO: Di Piazza non é in uscita, Curiale e Barisic…

Malgrado da settimane si registrino voci di un probabile addio di Matteo Di Piazza, ad oggi continuiamo a raccogliere informazioni indirizzate verso la permanenza del giocatore. Club di prima fascia hanno sondato il terreno, ma l’agente di Di Piazza non spinge per il trasferimento. Anche perché dal Catania non ha ricevuto alcuna comunicazione riguardo un’eventuale spostamento del suo assistito. La politica di riduzione del monte ingaggi non dovrebbe comportare la cessione dell’ex Lecce, totalmente concentrato sulla trasferta di Francavilla Fontana ed il girone di ritorno. Al momento lo scenario è questo, mentre restano in uscita Maks Barisic e Davis Curiale ma quest’ultimo ha espresso la volontà di restare, non stuzzicato dalla proposta del Teramo che, comunque, non molla la presa. Teramo che insiste anche per Barisic: in questo caso si discute sulla formula del trasferimento e altri dettagli economici da perfezionare.

