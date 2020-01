LIGUORI (Notaresco): secondo sigillo per l’ex Catania che sogna la vittoria del campionato

L’ex attaccante del Catania Michael Liguori, tornato in estate al Notaresco, sta facendo la sua parte in Abruzzo. Saldamente al comando della classifica di Serie D girone F con 9 punti di vantaggio sul Matelica secondo, il Notaresco sogna la promozione nel calcio professionistico e, domenica scorsa, ha fatto ritorno in campo piegando la resistenza del Vastogirardi. Successo esterno per 3-1 con Liguori protagonista. Subentrato nel secondo tempo, il ragazzo classe 1999 ha avuto un eccellente impatto sulla gara trovando anche la via del gol che ha permesso alla sua squadra di mettere in sicurezza il risultato, calando il tris al minuto 81.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***