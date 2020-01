STRANIERI: da Papu Gomez a Tavares, top e flop dell’ultimo decennio rossazzurro

Rassegna dedicata ai numerosi stranieri passati dal Catania negli ultimi dieci anni. C’è chi ha lasciato un segno indelebile, chi invece non è riuscito ad incidere positivamente sulle sorti della squadra rossazzurra.

Durante gli anni felici della Serie A, il Catania si muoveva a ritmo di tango argentino. Dal portiere della nazionale albiceleste Mariano Andujar ai difensori Nicolas Spolli, Matias Silvestre e Pablo Alvarez, passando per i centrocampisti Mariano Izco, Sergio Almiron, Ezequiel Carboni, Adrian Ricchiuti e Pablo Ledesma fino ai fortissimi componenti del reparto offensivo: “Papu” Gomez, Maxi Lopez, Gonzalo Bergessio, Pablo Barrientos, Lucas Castro, Cristian Llama e l’uruguagio Jorge Martinez. Essi hanno costituito l’ossatura portante della squadra che per tanti anni ha stazionato stabilmente nell’Olimpo del pallone. A loro fianco una sfilza di buoni giocatori come Fabian Rinaudo, Ezequiel Schelotto e Mario Paglialunga, il cileno Felipe Seymour e il ceco Jaroslav Plasil, protagonisti per un periodo ristretto alle pendici dell’Etna al pari dei portieri d’esperienza Juan Pablo Carrizo e Jean-Francois Gillet.

Alla voce flop troviamo Gino Peruzzi, Fabian Monzon, Alexis Rolin, Gaston Sauro, Panagiotis Tachtsidis, Sebastian Leto, David Suazo, Caetano Calil e Diogo Tavares, nonché giocatori dalla cifra tecnica modesta come il polacco Michal Chrapek, l’attaccante albanese Edgar Cani, il difensore brasiliano Drausio e i senegalesi Amidu Salifu e Souleymane Doukara. Autentici “oggetti del mistero” sono stati invece i centrocampisti argentini Federico Freire, Adrian Calello e Gonzalo Piermarteri, il centrocampista serbo Filip Jankovic, l’attaccante di passaporto portoghese Ze Turbo, il difensore senegalese David Mbodj e i brasiliani Tom Teixeira e Marcelinho.

Il Catania è stato un trampolino di lancio per ragazzi di prospettiva come Luka Bogdan, Norbert Gyomber, Juan Ramos, Moses Odjer, Gonzalo Escalante, Keko e Bruno Petkovic. Negli ultimi anni sono transitati alcuni buoni elementi per la terza serie come Kalifa Manneh, Nana Welbeck, Gladestony Da Silva, Federico Scoppa e Joel Baraye o giocatori individuati all’estero dall’ex diesse Argurio tra i quali Maks Barisic, Stefan Djordjevic, Moise Mbende, Fran Brodic e Dragan Lovric.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***