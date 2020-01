DI PIAZZA – PADOVA: si allontanano i biancoscudati

Solo un’idea di mercato per il Padova. Matteo Di Piazza non rappresenta in questo momento un concreto obiettivo. La società biancoscudata, infatti, sonda il terreno per altri profili. Tra questi, l’attaccante catanese Gianluca Litteri. Su Di Piazza bisogna aggiungere che, attualmente, non ci sono sviluppi anche perchè il Catania non ha comunicato al giocatore di essere in uscita. Almeno per adesso. La punta ex Lecce, dal canto suo, non ha richiesto la cessione ma si attiene alla volontà del Catania. Ad oggi non è in uscita, più avanti vedremo se lo scenario muterà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***