TERNANA: qualche defezione sicura in vista della Coppa Italia

In attesa che la squadra scenda in campo per affrontare il Monopoli, possiamo già escludere la disponibilità di alcuni giocatori della Ternana in occasione del confronto di mercoledì pomeriggio col Catania in Coppa Italia. Peserà l’assenza in attacco di Daniele Vantaggiato, out causa squalifica. Per lo stesso motivo salterà l’impegno di Coppa il difensore Michele Russo. Il centrocampista Aniello Salzano, invece, ha riportato la frattura del setto nasale.

