COTTONE (Pres. Marsala): “L’anno prossimo corriamo il rischio di ritrovarci il Catania…”

Il Presidente del Marsala Domenico Cottone ai microfoni di solosavoia.it:

“Ripescaggi? So che l’Fc Messina già si sta muovendo per tentare il ripescaggio a fine campionato. Se il Palermo finisse secondo sicuro verrebbe ripescato e questo renderebbe giustizia a tutti col Savoia primo direttamente in C. Sarebbe giusto che queste nobili blasonate fallite ripartissero dalla C. E’ giusto perché tanto le ‘mandano’ in ogni modo in C. L’anno prossimo si corre il rischio di ritrovarci il Catania e si ripartirebbe punto e a capo. Bisogna fare qualcosa per salvaguardare le realtà più piccole che altrimenti sarebbero sempre penalizzate”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***