VERSO TERNANA – CATANIA: quando alcuni giocatori umbri potevano essere rossazzurri

Oggi pomeriggio lo stadio “Libero Liberati” di Terni sarà teatro della partita Ternana-Catania, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C. La Ternana presenta un organico di assoluto valore per la categoria. Tra i vari componenti della rosa spiccano alcuni giocatori che, in sede di calciomercato, avrebbero potuto indossare la maglia del Catania in passato.

Il primo nome che viene in mente è quello del centrocampista Antonio Palumbo (nella foto, ndr). La società etnea lo aveva in pugno a gennaio 2019, ma il ragazzo preferì accettare la destinazione umbra per motivi personali ed il Catania si accontentò dell’ingaggio di Giuseppe Carriero. Anche in estate si erano sparse voci di un ritorno di fiamma del Catania, ma Palumbo ha proseguito l’avventura in rossoverde.

Nella sessione estiva del mercato 2018, la dirigenza dell’Elefante aveva tenuto in buona considerazione l’ipotesi di tesseramento del duttile difensore Simone Sini che, tuttavia, rimase alla Viterbese su precisa volontà del vulcanico Presidente di allora, Piero Camilli. Ora milita nella Ternana. Sempre con riferimento all’organico umbro, a difesa dei pali riflettori puntati su Anthony Iannarilli. Già tre stagioni addietro il Catania ci fece un pensierino, prima di virare con decisione su Matteo Pisseri.

Andando molto indietro nel tempo si ricorda l’apprezzamento dell’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco rispetto alle caratteristiche di Daniele Vantaggiato. Sin dalla militanza etnea in Serie A, l’attaccante pugliese classe 1984 rappresenta un profilo assai gradito. Il cartellino del giocatore per la seconda stagione consecutiva appartiene alla rosa della Ternana, con l’obiettivo di riscattare la precedente annata riportando i rossoverdi in Serie B.

