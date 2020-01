VERSO TERNANA – CATANIA: quando Tagliavento diresse la squadra etnea. Che ricordi con Roma, Udinese e Palermo…

14 volte il Catania ha disputato gare arbitrate dal noto Paolo Tagliavento, attuale vice Presidente della Ternana. Partite di Coppa Italia, Serie B ed A, alcune particolarmente significative. Dalla rotonda vittoria esterna in cadetteria sul campo del Como passando per lo 0-1 di Reggio Calabria firmato Corona ed il 2-1 emozionante in Coppa Italia contro l’Udinese che valse l’approdo in semifinale di Tim Cup grazie al gol decisivo di Morimoto al “Massimino”.

Si ricorda, poi, il negativo match di Siena dove giunse al capolinea l’avventura di Gianluca Atzori sulla panchina rossazzurra. Molto meglio menzionare il 2-0 inflitto al Palermo recante la firma di uno straripante Maxi Lopez, oppure il successo al cardiopalma maturato al cospetto della Roma di Montella: vantaggio ospite di Loria, eccezionale risposta della squadra del ‘Cholo’ Simone con Bergessio e Gomez per il definitivo 2-1.

LE PARTITE DEL CATANIA ARBITRATE DA TAGLIAVENTO

11/12 Serie A, Catania 1-1 Roma

11/12 Serie A, Catania 1-2 Chievo Verona

10/11 Serie A, Catania 2-1 Roma

10/11 Serie A, Catania 0-2 Milan

09/10 Serie A, Catania 2-0 Palermo

09/10 Serie A, Siena 3-2 Catania

09/10 Serie A, Fiorentina 3-1 Catania

07/08 Serie A, Catania 0-0 Siena

07/08 Coppa Italia, Catania 2-1 Udinese

06/07 Serie A, Reggina 0-1 Catania

03/04 Serie B, Catania 2-0 Avellino

03/04 Serie B, Catania 0-0 Como

03/04 Serie B, Como 1-4 Catania

03/04 Coppa Italia, Brindisi 1-1 Catania

