VITERBESE – CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Dopo avere ottenuto la prima vittoria del 2020 infliggendo un 3-1 all’Avellino, il Catania si appresta ad affrontare in trasferta la Viterbese. Partita valida per la 23/a giornata del girone C di Serie C, rossazzurri alla ricerca del primo successo esterno del nuovo anno.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 3.10 e 3.50; la “X” tra 3.08 e 3.25; il “2” tra 2.05 e 2.30. “1X” è la doppia chance avente la quota più alta (compresa tra 1.55 e 1.65) rispetto a “X2” (1.25-1.32) e “12” (1.28-1.33). Catania, quindi, sulla carta leggermente favorito per la conquista dei tre punti.

