NUOVO CORSO PER D.S.: l’ex Catania Calaiò tra gli allievi ammessi

Nota ufficiale FIGC

È stato inaugurato questa mattina a Coverciano il nuovo corso per ‘Direttore Sportivo’: 144 ore di lezione specifiche per formare quelle figure professionali che – come indicato dal bando di ammissione – “potranno essere chiamati a svolgere, per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive”.

Tra gli allievi ammessi a seguire le lezioni figurano anche diversi nomi noti del calcio italiano – e internazionale – come l’ex difensore di Inter e Roma, Nicolas Burdisso; l’ex portiere di Palermo e Chievo, Stefano Sorrentino; l’ex attaccante di Napoli e Parma, Emanuele Calaiò, e l’ex centrocampista di Lecce e Cagliari, Gianni Munari. Dietro i banchi dell’aula magna di Coverciano si sono ritrovati per seguire il corso anche l’allenatore della Fiorentina Women’s, Antonio Cincotta, e i team manager di Fiorentina e Parma, Alberto Marangon e Alessio Cracolici.

Di seguito, l’elenco completo degli ammessi:

Andrea Giuseppe Bisceglia, Davide Boggia, Andrea Bucca, Nicolas Burdisso, Umberto Cabella, Emanuele Calaiò, Angelo Camisani, Alberto Carraro, Damiano Chiricozzi, Antonio Cincotta, Marco Coppa, Matteo Corradini, Alessio Cracolici, Alessandro Danieli, Simone Di Battista, Samuele Donati, Fabrizio Maria Fabiani, Bernardino Fornari, Raffaele Fumagalli, Fabio Francesco Grossi, Antonio Larocca, Giulio Guglielmo Locci, Alberto Marangon, Aniello Martone, Antonino Minutoli, Gianni Munari, Alfredo Natali, Matteo Orlandoni, Marco Ottolini, Carlo Pace, Vincenzo Pagano, Daniele Palladino, Simone Perotti, Giuseppe Randis, Paolo Rea, Andrea Rubiolo, Matteo Sabbadini, Stefano Sorrentino, Maurizio Stinco, Pierfrancesco Strano, Paolo Sturaro, Stefano Tosoni, Christian Vecchia e Salvatore Violante.

