FERIGRA: non ha cambiato casacca, chiuderà la stagione in Serie B

C’era anche l’ecuadoregno Erick Ferigra tra i profili adocchiati dal Catania in sede di calciomercato. Il difensore centrale di proprietà del Torino ma attualmente in prestito all’Ascoli figurava nella lista dei profili considerati dalla società rossazzurra come eventuale innesto nei giorni conclusivi del mercato di gennaio. Non partendo Lorenzo Saporetti, però, il reparto arretrato è rimasto invariato e Ferigra continuerà a giocare ad Ascoli fino al termine del campionato cadetto. Successivamente il calciatore classe 1999 farà rientro alla base.

