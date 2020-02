GALLO (all. Ternana): “Sapevo che non sarebbe stato facile a Catania, la finale sarà un match di prestigio per noi”

L’allenatore della Ternana Fabio Gallo legittimamente soddisfatto del passaggio del turno, in virtù dello 0-0 riportato a Catania:

“Non era facile soprattutto dopo la partita di lunedì. I ragazzi hanno fatto la prestazione sotto l’aspetto fisico e morale. In questi giorni abbiamo sostenuto più un lavoro mentale che tecnico. Oggi mi aspettavo questo tipo di partita. I ragazzi sono stati bravi ad interpretarla nel modo in cui andava interpretata. Prestando attenzione a non rischiare di compromettere tutto. Molto bene anche il nostro portiere, Tozzo. Inoltre oggi era la mia 150esima panchina tra i professionisti, sono contento che i ragazzi giocheranno una finale di prestigio”.

“Il Catania è una squadra forte e quindi mi aspettavo assolutamente questo tipo di gara da parte del Catania, visto anche che rientravano i loro tifosi. Conosco, inoltre, i valori morali della squadra rossazzurra che possiede in rosa giocatori che mettono in campo cuore e carattere. Bravo Lucarelli a motivare continuamente la sua squadra. Avevo preventivato le difficoltà, non sempre si può fare bel calcio e non è facile per nessuno ottenere un risultato positivo ai piedi dell’Etna, ma sono contento di come abbiamo affrontato la partita. Venivamo da tre giorni non felicissimi e pesanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***