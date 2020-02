LO MONACO: denuncia Fabbricini per mancato ripescaggio, procedimento archiviato

“Un atto dovuto per uno scempio che è stato commesso, creando non pochi danni a tutti quelli che erano interessati. Uno scempio motivato da decisioni arbitrarie, contrarie a ogni norma e quindi non facciamo altro che difendere i nostri diritti fino in fondo”. Parole che risalgono all’estate 2018, firmate Pietro Lo Monaco, riconducibili alla denuncia presentata all’indirizzo dell’allora Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini, nell’ambito del tristemente noto caso dei mancati ripescaggi in Serie B che vide il Catania in prima fila nella lotta per la rivendicazione dei propri diritti. Oggi si riscontra, attraverso quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, che il 22 gennaio scorso il Gip ha archiviato il procedimento perché non si ravvede nelle decisioni di Fabbricini alcuna ipotesi di violazione della legge e ipotesi di dolo.

