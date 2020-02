Ha ammesso pubblicamente di essersi dimesso da tutti gli incarichi, lasciando fisicamente Torre del Grifo nei giorni scorsi. Pietro Lo Monaco, però, ieri é tornato in sede e questo ha fatto discutere in città. L’avvistamento di Lo Monaco al Village sarebbe riconducibile ad un discorso legato a questioni di natura burocratica ed alla consegna di documentazione necessaria per formalizzare in ogni suo aspetto l’addio al Catania.

