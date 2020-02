Non solo il Catania. Ieri ha ripreso gli allenamenti anche la Ternana, in preparazione alla sfida di domenica pomeriggio. Assente Alessandro Celli (sindrome influenzale), differenziato per Filippo Damian mentre per Guido Marilungo, Gian Marco Nesta e Luca Verna lavoro atletico personalizzato. E’ tornato in gruppo, invece, il difensore Modibo Diakitè. Rientra anche il centrocampista Fabrizio Paghera.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***