SERIE C: le ultime ufficialità di mercato, due rinnovi a Bari

Spazio alle operazioni di calciomercato che hanno caratterizzato le ultime ore in Serie C. Mentre ad Avellino si registrano le dimissioni di Aniello Martone dalla carica di Direttore Generale, a Bari la società biancorossa ha raggiunto l’accordo per il rinnovo dei contratti di due giocatori importanti per la squadra di mister Vincenzo Vivarini: Raffaele Bianco e Zaccaria Hamlili, ora legati al club fino a giugno 2022. Spostandoci dal girone C, a Modena si è dimesso il vice Presidente Gian Lauro Morselli mentre la Carrarese ha perfezionato il tesseramento del centrocampista classe 2000 Hamed Diawara ed il portiere del ’93 Federico Serraiocco ha firmato per la Vis Pesaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***