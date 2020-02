CAVESE – CATANIA: quattro biancoblu squalificati, due per comportamento offensivo verso l’arbitro

Detto del Presidente che ha puntato il dito contro l’arbitraggio, alcuni giocatori della Cavese nel post-partita col Catania si sono resi protagonisti di episodi che non sono passati inosservati al direttore di gara. Attraverso il comunicato emesso dal Giudice Sportivo, si legge infatti che il calciatore Andrea Massa è stato squalificato per ben tre giornate a seguito del “comportamento offensivo verso l’arbitro dopo il termine della gara”. Per lo stesso motivo il giocatore Alessandro D’Andrea sarà costretto a rimanere fermo per i prossimi due turni di campionato. A questo si aggiungono le ammonizioni di Lino Marzorati e Andrea Russotto che costano ad entrambi un turno di stop forzato, essendo già diffidati.

