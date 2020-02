TERLIZZI: “Palermo e Catania? In Sicilia mi sento a casa, le rivalità non mi toccano”

Così l’ex difensore di Catania, Palermo e Trapani Christian Terlizzi ai microfoni di mediagol.it:

“Io ringrazio sempre Palermo che per me è una cosa a parte, io quando vengo a Palermo mi sento a casa, ma così come in tutta la Sicilia, anche quando vado a Catania. Io ho sempre detto, e non mi interessa se qualcuno si offende, che le rivalità tra Palermo e Catania non mi toccano perché io vengo da Roma e non so tutto quello che è successo prima. Nella vita se uno si comporta bene viene rispettato, che sia con la maglia del Palermo, del Catania o del Trapani… quello che semini raccogli. Io ho sempre detto che forse sono l’unico giocatore che è sempre uscito tra gli applausi, col Palermo, col Catania e col Trapani. Si vede che mi sono comportato bene”.

