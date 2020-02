VERSO CATANIA – MONOPOLI: ecco chi ha già segnato ai biancoverdi nell’organico attuale

Tre giocatori che fanno parte dell’attuale rosa del Catania sono riusciti, finora, ad entrare nel tabellino dei marcatori in gare ufficiali contro il Monopoli. Si tratta di Andrea Mazzarani, Davis Curiale e Maks Barisic. Un gol a testa per Mazzarani e Barisic contro i pugliesi il 6 dicembre 2016 in campionato ed allo stadio “Angelo Massimino”: 4-1 finale. Mazzarani segnò anche la rete che permise al Catania di accorciare le distanze a Monopoli in questo torneo di Serie C nel girone d’andata (4-2, ndr). Curiale – attualmente infortunato – conserva invece il positivo ricordo dell’1-0 inflitto al Monopoli il 3 ottobre di tre anni fa alle pendici dell’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***