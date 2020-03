ASSIST CATANIA: è Di Molfetta il giocatore top

Davide Di Molfetta, Maks Barisic e Giovanni Pinto. Sono loro i calciatori del Catania che, in questo campionato, hanno effettuato il maggior numero di assist dopo 29 giornate. Primo posto per Di Molfetta a quota 4, segue lo sloveno a quota 3 e l’ex Parma a 2. I tre proveranno ad incrementare ulteriormente il bottino personale di assist nelle prossime gare ma, nel caso di Barisic e Di Molfetta, viste le loro caratteristiche offensive sarebbe molto importante per il Catania trovare anche la via del gol. L’ex Piacenza, infatti, al momento ha siglato soltanto due reti mentre lo sloveno non segna da due anni.

