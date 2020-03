BISCEGLIE – CATANIA: probabili formazioni, scelte obbligate per Lucarelli

Ipotesi di formazione per il match Bisceglie-Catania, sfida valevole per la 30ª giornata del Girone C di Serie C 2019-20 e in programma oggi allo stadio “Gustavo Ventura” con inizio alle ore 15:00. L’incontro si disputerà a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni di Legge in merito all’emergenza Coronavirus.

I nerazzurri stellati devono fare a meno di Petko Hristov e Nicola Turi per squalifica. Pertanto, nel 3-4-1-2 di partenza i difensori Diallo, Silva e Karkalis agirebbero a protezione della porta di Casadei, con Trovade, Rafetraniaina, Ungaro e Mastrippolito schierati a centrocampo e Armeno collocato dietro le punte Montero e Gatto.

Scelte pressoché obbligate per Cristiano Lucarelli, il quale deve rinunciare agli squalificati Mazzarani e Rizzo e agli acciaccati Dall’Oglio, Barisic e Noce, mentre si rivede tra i convocati Curiale anche se non al meglio delle condizioni fisiche e Biondi ha riportato un’influenza. Nel consueto 4-2-3-1 iniziale andrebbero in campo Furlan a protezione dei legni, il rientrante Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto a presidiare la retroguardia, Vicente-Salandria in mediana e Capanni, Curcio e Di Molfetta sulla trequarti con Beleck riferimento offensivo.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online gratuitamente da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

