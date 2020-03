CAPUANO: “Lo Monaco e Pulvirenti, fatta la storia nel bene e nel male. Questo Catania è vivo”

Nei giorni scorsi i tifosi rossazzurri hanno ricordato uno dei momenti più significativi nella storia del Catania, la vittoria per 3-1 ai danni dell’Inter del triplete. Ricordo importante per chi come Maxi Lopez, Adrian Ricchiuti e Giuseppe Mascara vissero quella serata magica al “Massimino”. Ne ha parlato anche l’ex difensore etneo Ciro Capuano che, ai microfoni di Antenna Uno Notizie si è soffermato inoltre sulla stagione caratterizzata dai ‘Treni del Gol’ ed il presente del Catania:

“L’Inter veniva da una stagione formidabile, dopo pochi giorni avrebbe dovuto giocare il ritorno degli ottavi di Champions, però sapeva che venire al Massimino non sarebbe stato semplice. Mourinho si presentò con la squadra titolare, però noi avevamo messo la partita sul piano fisico; sapevamo che prima o poi ci avrebbero concesso qualcosa, avendo la testa alla Champions. Noi in quella occasione siamo stati il Catania perfetto, insieme all’allenatore. Sono momenti, questi, indimenticabili”.

“Treni del gol? Fu una stagione davvero particolare e poi per completare a fine campionato successe quel che tutti sappiamo. Il presidente, pur avendo sbagliato, ha ammesso le sue colpe. Alla fine come sappiamo nessuno è stato beccato e i giocatori di cui si è parlato non sono mai stati sentiti. Il presidente non ha mai abbandonato la squadra, ha pagato l’errore che ha fatto di tasca sua; ha sempre cercato di costruire squadre competitive insieme a Lo Monaco e alla fine, a livello tecnico, quello che posso dire è che in qualche occasione Il Catania è stato un po’ sfortunato”.

“Diciamo che Lo Monaco e Pulvirenti hanno fatto la storia sia nel bene che nel male. Siamo esseri umani. Lo sanno loro che sono in prima linea che hanno sbagliato a gestire delle cose. Certi errori alla lunga si pagano ed alcuni ancora li stanno pagando. Vedremo cosa succederà in questa stagione, parlo di calcio in generale alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo. Siamo tutti sospesi e attendiamo, lavorando attualmente anche da casa con l’aiuto del PC. Però so che il Catania ad oggi è vivo, ha anche una buona posizione in classifica, Lucarelli sta facendo un buon lavoro e le partite che mancano sono ancora tante. Chissà, i play off ci hanno detto che tutto può succedere. Staremo a vedere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***