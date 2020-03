VANIGLI – CONTICCHIO: i meriti delle colonne portanti dello staff di Lucarelli

Hanno calcato per lungo tempo i grandi palcoscenici del calcio nazionale, passando successivamente dal campo alla panchina e affiancando ripetutamente Cristiano Lucarelli in giro per lo Stivale. Richard Vanigli e Alessandro Conticchio, l’uno ex difensore l’altro ex centrocampista che in passato hanno condiviso uno spogliatoio con il Lucarelli attaccante.

I meriti del lavoro svolto a Catania vanno condivisi equamente tra tutti i componenti dello staff, dal capo allenatore Lucarelli ai fidati collaboratori tecnici Vanigli e Conticchio, con particolare riferimento alla preparazione di difensori e centrocampisti. Un lavoro di gruppo che ha portato in dote una semifinale di Coppa Italia Serie C e una striscia di risultati utili consecutivi nell’ultimo mese di campionato, a beneficio di giocatori rigenerati e neoacquisti determinanti per le sorti della squadra.

Costruire un progetto partendo da un’idea di calcio condivisa e adeguata alla Serie C, il campionato dei muscoli e dei nervi per antonomasia. Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e poi di nuovo alle pendici dell’Etna, questi i punti salienti del cammino di mister Lucarelli con Vanigli e Conticchio, quest’ultimo a fianco dell’allenatore livornese già a Viareggio e Pistoia. Tappe costruttive e significative che hanno determinato il percorso tecnico fino alla doppia avventura siciliana con un finale di stagione ancora tutto da decifrare.

