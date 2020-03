CORONAVIRUS IN SICILIA – Assessore Razza: “Dato contagi incoraggiante, ma non abbassiamo la guardia”

«Il dato relativo ai contagi del Coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso ieri, è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia. Esso, infatti, appare coerente con i report degli ultimi giorni, depurati dei piccoli focolai che si erano evidenziati, ma con uno spettro di analisi più ampio in considerazione dell’aumento dei laboratori e quindi dei tamponi processati. Allo stesso modo, va segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l’attenzione deve rimanere altissima, rispettando le prescrizioni previste dai protocolli».

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

