CORONAVIRUS: tutti i club tenuti ad effettuare controlli in squadra

“Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori”. E’ quanto si legge attraverso una nota ufficiale emessa dalla Lega Pro. Durante il periodo di sosta, quindi, vietato abbassare la guardia in merito all’emergenza Coronavirus.

Il Catania e tutti gli altri club sportivi sono chiamati a vigilare all’interno della propria squadra, allo scopo di ridurre al massimo il rischio di un eventuale contagio. Recentemente si sono registrati alcuni contagi in Serie C, mentre la Juventus Under 23 ha concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario per i giocatori della squadra. Nessun calciatore bianconero ha manifestato sintomi durante questo periodo, ma l’isolamento si è reso necessario in quanto il club era stato l’ultimo ad affrontare la Pianese, dove un giocatore – ora guarito – era risultato positivo al Covid-19.

