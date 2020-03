PUGLIESE (Vibonese): “Penalizzati da due errori individuali a Catania. Loro avevano il dente avvelenato. Abbiamo concesso poco, non facile giocare al ‘Massimino'”

Ospite di Pianeta rossoblù, trasmissione de ‘Il Vibonese Tv’, il centrocmpista della Vibonese Mario Pugliese commenta la sconfitta maturata al fotofinish contro il Catania domenica allo stadio “Angelo Massimino”:

“Eravamo un pò messi a male in occasione del rigore del Catania, però dopo li abbiamo mesi sotto disputando un grandissimo primo tempo. Venivamo da un 5-0 all’andata, loro avevano il dente avvelenato. Grande prestazione nel primo tempo con due gol sbagliati, di cui uno clamoroso e la traversa di Petermann. Loro hanno trasformato il rigore, segnato un gol poi annullato ed il 2-1. Queste squadre con individualità importanti al primo errore ti castigano. Noi non siamo remissivi, proviamo sempre a dare una nostra identità al gioco ma nel secondo tempo non lo abbiamo fatto. Non è facile comunque giocare a Catania contro una squadra che ha dei problemi ma possiede valori importati. Non siamo stati arrembanti, ci sono mancate delle trame di gioco ed il possesso nel secondo tempo”.

“Era la terza gara in settimana, fisicamente abbiamo faticato anche perchè c’erano 23-24 gradi, loro sono abituati a queste temperature e noi un pò meno. Merito anche al Catania che ha fatto entrare giocatori importanti nella ripresa. Noi potevamo gestire meglio la palla ma i loro gol sono scaturiti da due errori individuali. A me non davano la sensazione di poter fare gol, anche se hanno avuto il pallino del gioco nei secondi 45′. Non avere subito niente, a parte gli episodi già citati, penso sia stato un pregio della nostra fase difensiva. Questa gara ad inizio anno l’avremmo persa 3/4-1 perchè non leggevamo bene tante cose. Siamo giovani ma in crescita, per diventare grandi dobbiamo cancellare alcuni errori che ci stanno penalizzando”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***