GASPERINI (all. Atalanta): “Coronavirus? Io avrei continuato a giocare a porte chiuse”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, avrebbe continuato a giocare ma a porte chiuse. Ecco cosa ne pensa attraverso un’intervista concessa a Il Corriere dello Sport:

“Avevo gradito quel passaggio del primo decreto che consentiva al calcio professionistico di proseguire a porte chiuse, perché la funzione sociale del calcio soprattutto in situazioni di emergenza è chiara. Abbiamo ricevuto centinaia di attestati, messaggi di persone che per novanta minuti non hanno pensato che al pallone. Il calcio come antidepressivo, come forma di sopravvivenza, è così che lo considero. Le abitudini sono importanti. Non solo per noi italiani la visione di una partita, una parentesi di leggerezza, può risultare addirittura terapeutica. Hanno voluto dare un segnale forte, bah. Bisognava andare avanti con le porte chiuse, io la penso così”.

