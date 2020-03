SERIE C – Patrignani (Pres. Cesena): “Anche Ghirelli preoccupato. Stipendi? Decisioni epocali, il 3 aprile assemblea di Lega Pro”

Il Presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani al Corriere dello Sport sul futuro della stagione 2019/2020:

“Sento il presidente della Lega, Francesco Ghirelli, mi ha chiamato e ci confrontiamo. Anche lui è preoccupato. La situazione è in divenire, difficile fare previsioni. La voglia di finire il campionato c’è, però ci rendiamo conto che sarà complicato se non impossibile. Stipendi? Stiamo ragionando con la Lega Pro e tra noi club. Abbiamo una chat in cui ciascuno dice la sua. Il 3 aprile ci sarà in conference call un’assemblea con queste tematiche all’ordine del giorno. Dovremo fare tutti dei sacrifici, anche i giocatori. E’ qualcosa di epocale che richiede decisioni epocali”.

