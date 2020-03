CORONAVIRUS IN SICILIA: anche Troina diventa zona rossa

Troina è il quarto comune della Regione Sicilia che diventa zona rossa dopo Agira, Salemi e Villafrati. Nel centro ennese, fino al 15 aprile vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari, di beni e servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata e in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Coronavirus dopo 109 casi di positività riscontrati tra pazienti e operatori dell’Oasi.

