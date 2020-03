SPINELLI (Pres. Livorno): “Spero nell’annullamento del campionato…”

Aldo Spinelli, Presidente del Livorno che milita attualmente in Serie B, ai microfoni di Telecentro 2 confida nel blocco definitivo del campionato italiano:

“E’ giusto aver sospeso il campionato in questo periodo drammatico per l’Italia, a mio parere per questa stagione sarebbe opportuno fermarlo definitivamente, perché nelle regioni del nord c’è una situazione catastrofica che non si risolverà in venti giorni. Spero che la malasorte che ci sta attanagliando per tutta la stagione ci abbandoni e come ricompensa arrivi l’annullamento del campionato e di conseguenza il mantenimento della categoria”.

