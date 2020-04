CALCIO SICILIANO – Ferrante (D.G. FC Messina): “Noi ripescati in C? E’ possibile”

Marco Ferrante, ex attaccante del Catania ed attuale Direttore Generale dell’FC Messina, non esclude la possibilità di un ripescaggio in Cper la squadra peloritana:

“Non credo sia fattibile l’ipotesi di ricreare la serie C2 né quella di comporre un girone supplementare di Lega Pro, in questo tourbillon la soluzione più giusta per me è attendere i provvedimenti che dipanino la matassa e al quale tutti si dovranno attenere. Sono certo però che si libereranno tanti posti in C, perché molte squadre sono in affanno e noi potremmo essere tra i papabili anche grazie alla storia della città e al bacino d’utenza. Su questo argomento ci credo fermamente“.

