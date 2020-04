COMUNE DI CATANIA – Coronavirus: proroga strisce blu e domande contributi canone locazione 2018

La sospensione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu della partecipata Sostare, in scadenza oggi, è prorogata al prossimo 3 maggio. Ulteriori slittamenti in tal senso saranno possibili a seguito di nuovi provvedimenti nazionali di blocco delle attività aziendali. E’ stato inoltre prorogato al 13 maggio il termine di presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2018. La Regione siciliana ha ripubblicato il bando per accedere al beneficio previsto dalla legge 431/98, anche per la difficoltà di presentazione delle richieste causata dall’emergenza Coronavirus. Avviso e schema di domanda sono visionabili sul sito istituzionale www.comune.catania.it, nella sezione Avvisi. Le istanze vanno presentate al protocollo generale del Comune di Catania, in piazza Duomo, tramite raccomandata postale, anche non statale, o pec all’indirizzo comune.catania@pec.it.

