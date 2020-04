CORONAVIRUS: falsi i messaggi sulle riaperture di Fase 2 e 3

Gira sulle chat di Whatsapp uno schema con le possibili date di riapertura delle attività che segneranno la Fase 2 e la Fase 3 di uscita dal “lockdown”. Viene anche indicata la data del 31 maggio per la ripartenza del campionato di calcio ed il 31 marzo 2021 la fine di ogni limitazione per l’emergenza Coronavirus. Ma fonti del ministero della Salute smentiscono come “totalmente infondate” le ipotesi contenute nel testo. Non ci sono ad oggi date definite.

