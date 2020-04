CORONAVIRUS NEL CALCIO: Francia, adesso Sambia respira da solo

Buone notizie per Junior Sambia. Il 23enne francese del Montpellier, positivo al Coronavirus, era in terapia intensiva e in coma indotto a causa della gravità delle sue condizioni. Condizioni che però adesso sono in netto miglioramento. Sambia è stato estubato, riuscendo a respirare da solo. Come sottolineato dall’agente Frederic Guerra a Le Parisien, il ragazzo “ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate”. Fino ad arrivare ai significativi progressi delle ore successive.

