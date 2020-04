CORONAVIRUS IN SICILIA: assistenza alimentare, ecco la quota assegnata dalla Regione ai Comuni etnei

Dopo avere deciso, sabato scorso, durante una seduta straordinaria e urgente, di destinare cento milioni di euro alle famiglie disagiate, il governo Musumeci ha messo a punto l’elenco delle quote da assegnare ai vari Comuni dell’Isola. Toccherà, infatti, alle amministrazioni cittadine elargire gli assegni destinati a garantire l’acquisto di beni di prima necessità, “prioritariamente – si legge nella delibera della giunta regionale – ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma di reddito e altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e il reddito di cittadinanza”.

«Un iter – sottolinea il governatore siciliano – che dovrà essere assolutamente snello, per mettere subito in tasca alla gente bisognosa il denaro necessario all’acquisto di alimenti e farmaci. Qui in Sicilia, molto più che nelle altre parti d’Italia, l’emergenza provocata dal Covid 19 ha messo in ginocchio un’intera economia sommersa che garantiva la sussistenza a migliaia di nuclei familiari. Nessun siciliano, però, dovrà sentirsi abbandonato in questo difficile momento e la Regione sta facendo e continuerà a fare la propria parte, pretendendo dal governo centrale un’attenzione altrettanto forte e responsabile».

I Comuni potranno erogare le risorse – vincolate quale intervento sociale per i beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici) – in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi degli enti del terzo settore (garantendo, comunque, l’identificazione dei beneficiari finali). Di seguito l’elenco completo con la quota assegnata a ogni singolo Comune della provincia etnea:

Aci Bonaccorsi 70.960,00 €

Aci Castello 369.600,00 €

Aci Catena 581.460,00 €

Acireale 1.041.300,00 €

Aci Sant’Antonio 362.700,00 €

Adrano 708.600,00 €

Belpasso 561.660,00 €

Biancavilla 476.640,00 €

Bronte 377.120,00 €

Calatabiano 103.940,00 €

Caltagirone 757.660,00 €

Camporotondo Etneo 102.980,00 €

Castel di Iudica 89.900,00 €

Castiglione di Sicilia 62.580,00 €

Catania 6.231.680,00 €

Fiumefreddo di Sicilia 188.760,00 €

Giarre 548.880,00 €

Grammichele 263.040,00 €

Gravina di Catania 508.480,00 €

Licodia Eubea 61.560,00 €

Linguaglossa 105.400,00 €

Maletto 75.320,00 €

Mascali 286.740,00 €

Mascalucia 644.000,00 €

Militello in Val di Catania 143.720,00 €

Milo 21.080,00 €

Mineo 106.680,00 €

Mirabella Imbaccari 93.640,00 €

Misterbianco 1.000.740,00 €

Motta Sant’Anastasia 243.560,00 €

Nicolosi 149.680,00 €

Palagonia 329.760,00 €

Paternò 952.000,00 €

Pedara 293.460,00 €

Piedimonte Etneo 79.000,00 €

Raddusa 60.980,00 €

Ramacca 216.520,00 €

Randazzo 214.240,00 €

Riposto 292.200,00 €

San Cono 52.940,00 €

San Giovanni la Punta 471.240,00 €

San Gregorio di Catania 236.220,00 €

San Michele di Ganzaria 63.920,00 €

San Pietro Clarenza 160.040,00 €

Sant’Agata li Battiati 188.220,00 €

Sant’Alfio 31.400,00 €

Santa Maria di Licodia 153.640,00 €

Santa Venerina 170.660,00 €

Scordia 337.740,00 €

Trecastagni 221.840,00 €

Tremestieri Etneo 405.340,00 €

Valverde 158.020,00 €

Viagrande 175.660,00 €

Vizzini 120.580,00 €

Zafferana Etnea 192.500,00 €

Mazzarrone 80.520,00 €

Maniace 74.940,00 €

Ragalna 80.400,00 €

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***